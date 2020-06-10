رياضة | تعرف على موقف الأهلي من دفع رواتب فتحي وعاشور

تواصل النادي الأهلي صرف المرتب الشهري الخاص بالثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي رغم الاستغناء عن الأول ورحيل الثاني إلى نادي بيراميدز.

ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بكافة مستحقات هذا الثنائي تقديرا لدورهم وتاريخهم مع الفريق، منحيا اي خلافات في وجهات النظر بين الطرفين جانبا ، والتأكيد على أن ادارة النادي تحافظ على حقوق لاعبيها.

يذكر أن أحمد فتحي أعلن رحيله الى نادي بيراميدز بداية من الموسم الجديد وعدم تجديد تعاقده مع الأهلي بسبب المقابل المادي، بينما رفض عاشور الاعتزال وقرر الاستمرار في الملاعب .

وشهدت الفترة الأخيرة توتر كبير في العلاقة بين الأهلي وقائد الفريق حسام عاشور بعد الاتفاق على إقامة مباراة إعتزال له ومنحه بعض الإمتيازات الفترة القادمة، ولكنه قرر مؤخراً العدول عن قرار الإعتزال والخروج من النادي الأهلي بنهاية الموسم ومناقشة العروض التي تلقاها .

ومن ناحية آخرى أثبتت الفحوصات التي أجرتها أسرة اللاعب أحمد فتحي سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء المسحة الثانية.