رياضة | مبادرة جهز مكانك لاستقبال شبابك بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مبادرة جهز مكانك لاستقبال شبابك بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمالا لمبادره مديريه الشباب والرياضه بالقليوبيه لتطهير وتعقيم مراكز الشباب تطلق مديريه الشباب يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/١٣ مبادره جهز مكانك لاستقبال شبابك ليوم واحد وذلك ضمن استعداد الهيئات الشبابيه والرياضه لعوده النشاط الرياضي والنشاط الشبابي وذلك ضمن الإجراءات الاحترافيه التي تتخذها الدوله لمكافحه عدم انتشار فيروس كورونا المستجد

وتشمل المبادره تطهير وتعقيم 206 مركز شباب على مستوى محافظه القليوبيه في وقت واحد بالكلور المخفف كأحد الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة العاملين ورواد مراكز الشباب والأندية الرياضية .

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وأشار الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبيه الي ضرورة الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائيه اثناء عمليه التعقيم من ارتداء قفازات الايدي والكمامات ومراعا المسافات

تاتي المبادره تاكيدا ان مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه ولها دور مجتمعي في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وانتظار ا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الشباب والرياضة لبدء عوده النشاط الرياضي والشبابي بشكل تدريجي .

وذلك برعايه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبية.