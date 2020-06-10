رياضة | فرجاني ساسي: نركز على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي: نركز على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن موقفه من تجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.