رياضة | الكاف يُحدد موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكاف يُحدد موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الأربعاء، أن لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، حسمت بشكل رسمي موعد مباريات الدور نصف نهائي لدوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية.

وذكر موقع "le 360 sport" أن لجنة الاندية التابعة لـ "الكاف" ، اجتمعت اليوم عبر تقنية الفيديو للحسم في المواعيد الرسمية لمباراتي الزمالك والرجاء والاهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وباقي المباريات فى الكونفدرالية الافريقية.

وأكد الموقع المغربي أن اللجنة المذكورة، فاضلت بين السيناريوهين اللذين وضعتهما في وقت سابق، واستقرت على اختيار السيناريو الثاني ، الذي يقضي بإجراء مباريات الذهاب أيام 4-5-6 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات العودة أيام 11-12-13 من نفس الشهر، أما النهائي سيكون فى نهاية ذات الشهر وسيكون يوم 25.

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يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، كان قد طرح سيناريوهين مختلفين لمواعيد مباريات الدور نصف النهائي، واختار السيناريو الثاني علما أن السيناريو الأول كان يقضي بإجراء مباريات الذهاب تقام في الفترة من 31 يوليوز -1-2 أغسطس، على أن تقام مباريات العودة يومي 7-8 - 9 من نفس الشهر، اما النهائي فكان قد اختير أن يجرى فى أواخر نفس الشهر وكان مقررا له يوم 28 من الشهر ذاته.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء الرياضي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يصطدم بيراميدز بفريق حوريا كوناكري، وحسنية أغادير يلتقي مع مواطنه نهضة بركان في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الإتحاد الإفريقي أعلن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية لأجل غير مسمي بسبب توقف النشاط الرياضي جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي ضربت جميع دول العالم.