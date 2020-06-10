رياضة | مانشستر يونايتد يستهدف ضم جناح يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستهدف ضم جناح يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مانشستر يونايتد يريد ضم الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي جناح يوفنتوس في الصيف القادم.

وذكرت الصحيفة أن اليونايتد يريد ضم بيرناردسكي في الصيف في حالة فشل النادي في ضم الإنجليزي جادون سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيرناردسكي لا يمانع في مغادرة يوفنتوس في الصيف بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي هذا الموسم.

كما كشفت الصحيفة أن اليوفي لن يمانع في بيع بيرناردسكي في نهاية الموسم الجاري إلى مانشستر يونايتد ولكن بشرط تقديم عرض أعلى من ٣٠ مليون يورو.

وقد شارك بيرنارديسكي في ٢٤ مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.