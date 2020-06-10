رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم سيرينو وموليكا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم سيرينو وموليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يصر مسئولو النادي الأهلي، على التعاقد مع الثنائي موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، وجاستن سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

وأكد مصدر بالأهلي، أنه لن يتم التراجع حتى الآن عن فكرة ضم سيرينو وموليكا، خاصة في ظل اقتناع فايلر بالثنائي، وفي حالة إتمام التعاقد مع احدهما سيتم الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب لإيجاد مكان في القائمة.

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وكان فايلر قد طلب من إدارة الأهلي ضم الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

الجدير بالذكر، أن الثنائي المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا كوستا الأقرب للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.