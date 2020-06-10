رياضة | الوصل الإماراتي يضم هويجلو نيريس على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الوصل الإماراتي يضم هويجلو نيريس على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي الوصل الإماراتي، اتفاقه مع البرازيلي هويجلو نيريس، مدافع فريق بارا البرازيلي للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد

ولعب نيريس 27 عاما لفريق بوافيشتا البرتغالي في الموسم الأخير، حيث كان معارا إليه أيضا من نادي بارا البرازيلي.

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ويلعب نيريس في مركز قلب الدفاع ، وخاض خلال الموسم الأخير 23 مباراة في الدوري البرتغالي ، وأحرز هدفا وحيدا، ونال سبع بطاقات صفراء. ويتميز نيريس بالقدرة على التعامل مع الكرات العالية اعتمادا على طوله الفارع (192 سم) .

ويستكمل نيريس حاليا بعض الإجراءات قبل الإعلان عن التعاقد مع الوصل رسميا ، ليكون ثاني صفقات الوصل استعدادا للموسم الجديد بعد لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس أوروز المعار أيضا من نادي ريسينج الأرجنتيني لمدة موسم واحد.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن انضمام أوروز رسميا لصفوف الوصل، رغم إعلان وسائل الإعلام الأرجنتينية أنه أول لاعب يوقع عقد انتقال خلال أزمة فيروس كورونا.