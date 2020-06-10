رياضة | فايلر يطالب الأهلي بعودة هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي بعودة هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فايلر يطالب بعودة هذا الثنائي في الصيف

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي بعودة ثنائي من معاري الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة النادي لهم في الفترة المقبلة.

وتمسك فايلر بعودة كل من عمار حمدي نجم الفريق المعار إلى نادي طلائع الجيش ومحمد شريف نجم الأحمر المعار إلى صفوف إنبي عقب انتهاء إعارتهما بنهاية الموسم الجاري.

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وأكد فايلر على إعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهرا به عمار حمدي ومحمد شريف في الموسم الحالي مع إنبي وطلائع لذلك طلب عودتهم مرة أخرى للفريق.

يذكر أن الثنائي شريف وحمدي أكدا أنهما لا ينويان العودة إلى الأهلي في نهاية الموسم خوفا من عدم المشاركة مع الفريق الأحمر في الموسم القادم ولكن إدارة الأهلي ستقنعهم بالعودة.

وسيحسم رينيه فايلر مصير باقي معارين الأهلي في الفترة المقبلة عقب حسم مصير مسابقة الدوري المصري هذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.