رياضة | رئيس أتلتيكو يرحب بخوض ريال مدريد مبارياته على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس أتلتيكو يرحب بخوض ريال مدريد مبارياته على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، انه يرحب بترك ملعبه «واندا متروبوليتانو» لغريمه ريال مدريد في حال احتياجه لملعب بجماهير لبقية الموسم، في ظل الاعمال في ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال رئيس الأثلتي، خلال فاعلية لليجا وبلدية مدريد في وسط العاصمة «لو طرح هذا الموضوع، لا شك في إننا سنكون في خدمة فريق ريال مدريد»، وكان مارتينيز ألميدا، عمدة مدريد قد قال أن ريال مدريد بالفعل قد لعب مسبقًا في «فيسنتي كالديرون».

وعن أول مباراة في الليجا لأتلتيكو مدريد عقب العودة، قال «أنه يوم مهم جدًا بالنسبة لنا يعد تقريبًا الافتتاح الرسمي لليجا، هو أمر مهم لجميع الإسبان يمكننا الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى من خلال متابعتها في التلفاز».

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وأشار إلى أن احتمالية اللعب بجمهور في مباريات كرة القدم، لا تعتمد على الأندية ولكن على وزارة الصحة.

وأبرز عمدة مدريد أنها لن تكون المرة الأولى التي يترك كل من ريال مدريد وأتلتيكو ملعبيهما للآخر لخوض مباراة ما.

وقدم العمدة مع رئيس رابطة الليجا، خابيير تيباس، ومسئولين آخرين الأربعاء حملة دعم للمتاجر والفنادق المتضررة من أزمة كورونا في العاصمة مدريد.