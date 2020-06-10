رياضة | النني يصدم صلاح.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النني يصدم صلاح.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش التركي والمعار من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي،عن تشكيلته المثالية في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

وأعلن النني عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، أن تشكيلته الأفضل والتي جاءت كالتالي:-

في حراسة المرمي: الإيطالي جانلويجي بوفون

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في الدفاع: البرازيلي داني ألفيش - الإيطالي باولو مالديني - الهولندي فيرجيل فان دايك - البرازيلي مارسيلو

في الوسط: الفرنسي باتريك فييرا - الفرنسي زين الدين زيدان - الأرجنتيني ليونيل ميسي