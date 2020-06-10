انت الان تتابع أوساكا تؤكد استمرارها في دعم الاحتجاجات المنددة بالعنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اليابانية ناعومي أوساكا

رغم ما تعرضت له من انتقادات أكدت اليابانية ناعومي أوساكا لاعبة التنس الأعلى أجرا على مستوى العالم استمرارها في دعم الاحتجاجات المنددة بالعنصرية والمطالبة بالتغيير بعد مقتل أمريكي من أصل أفريقي أثناء اعتقال الشرطة له في الشهر الماضي.

واندلعت احتجاجات وأعمال عنف بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أعزل عمره 46 عاما توفي في منيابوليس في 25 من مايو أيار الماضي بينما كان شرطي أبيض أمريكي يجثو بركبته على عنقه لحوالي تسع دقائق.

وقالت أوساكا التي سبق لها‭‭ ‬‬الفوز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى إنها شاركت في مسيرات منددة بتصرف الشرطة في منيابوليس بولاية مينيسوتا كما شاركت في احتجاجات ضمن حركة "حياة السود مهمة" في لوس آنجليس حيث تقيم أيضا.

وعن موقفها قالت أوساكا لرويترز "أنا أتحدث لأنني أؤيد هذه الحركة وأسعى لاستغلال وضعي للمساعدة في تحقيق التغيير."

وأضافت "مقتل جورج فلويد والموقف بصفة عامة في أمريكا كان له تأثير كبير علي.. الصمت لا يمكن أن يكون الحل. كل شخص يجب أن يكون له موقف في ذلك وأن يعبر عنه."

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وردا على مواقفها تعرضت أوساكا لبعض الانتقادات وطالبها بعض الأشخاص "بالبقاء في مجالها" والتركيز على التنس لكنها بدلا من ذلك اختارت الرد وعدم السكوت.

وقالت اللاعبة اليابانية عن ذلك عبر انستجرام "ربما لم يكن من الضروري لي قراءة جميع التعليقات لكن كان من الصعب أيضا تجاهل هذه الأمور.

"أشعر بحزن أكبر على هؤلاء الناس (أصحاب التعليقات) فلا يمكن التعايش بسهولة مع الكراهية والجهل."

وقالت أوساكا أيضا إنه كان لابد من مجابهة العنصرية حول العالم وإنها سعيدة برؤية حركة "حياة السود مهمة" تنشط في بلادها اليابان.