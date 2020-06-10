شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يحدد موعد تجديد عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك لكرة القدم، ان تركيزه منصب الأن مع الفارس الأبيض، في دوري ابطال أفريقيا، والحديث عن التجديد مع الزمالك سابق لأوانه.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وهو يتواجد في تونس حاليا بسبب توقف منافسات الكرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال فرجاني في تصريحات لوكالة الصحافة التونسية: «في الوقت الحالي، أنا زملكاوي، وأفضل التركيز على بطولة دوري أبطال إفريقيا التي ننافس على لقبها».

وعن مسألة تجديد تعاقده مع الزمالك، أوضح الدولي التونسي «لننهي المغامرة الإفريقية أولا ثم نرى».

وأضاف «أشعر بالراحة في صفوف الزمالك، ولدي علاقة جيدة مع الجميع، لكني أؤكد مجددا أننا لم نناقش أمر تجديد التعاقد بعد».

وشدد ساسي «علاقتي جيدة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك».

وأتم «تركيزي حاليا منصب على العودة لكرة القدم بعد كل هذا التوقف».

الزمالك ينتظر مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي لم يتحدد موعده.

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ويتواجد ساسي مع منتخب تونس الذي استئناف تدريباته قبل يومين بعد فترة طويلة من توقف تدريبات كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبسبب تواجد الكثير من اللاعبين المحترفين في تونس خلال فترة الحجر الصحي، قرر منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إقامة المعسكر على مرتين حفاظا على سلامة اللاعبين.

وسيكون المعسكر الأول لنسور قرطاج لمدة 5 أيام بداية من يوم الإثنين 8 يونيو وحتى السبت 13 من الشهر ذاته.