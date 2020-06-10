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اتحاد الكاراتيه يدرس عمل معايشة لمدربى اللعبة من الصعيد مع المنتخبات الوطنية

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جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عمل معايشة لمدربى اللعبة من الصعيد، مع مدربى المنتخبات الوطنية لزيادة خبرة البطولات ، وكشف رئيس الاتحاد انه من المقرر أن يتم عمل المعايشة لزيادة خبرات المدربين من الصعيد خاصة في البطولات ، مع استكمال  بطولات الجمهورية لسن 10 سنوات و11 سنة و12سنة .

 

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وعقد اتحاد الكاراتيه سيمنار تدريبى وتحكيمى لمدربى ومحكمى اللعبة قبل بطولة قطاع الصعيد وذلك لرفع مستوى الحكام والمدربين فى محافظات الصعيد، ويدرس اتحاد الكاراتيه، تشكيل منتخبات للصعيد، وهما منتخبا شمال وجنوب الصعيد، بهدف وضع الصعيد فى إطار المنافسات ونشر الثقافة هناك، واختيار أفضل العناصر لمنتخب مصر من خلال إتاحة الفرصة لهم فى ظل هذين المنتخبين.

 

فيما قرر الاتحاد إلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي لتفشي فيروس ، جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوي عبر الفيديو كونفرانس وفي حضور عصام عبدالرؤوف والدكتور صالح عتريس عضوي مجلس الإدارة، وأحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات مع رؤساء ومدربي منطقتي الأقصر وأسوان قبل أن يُقرر رئيس الاتحاد عمل سيمنار للتحكيم (أون لاين عن بعد) ودورة مدربين على هامش كل بطولة قطاع جنوب الصعيد بالأقصر وأسوان لرفع مستوى المدربين وعمل منتخب للأقصر وأسوان، والاستعانة بمدرب من مدربي المنتخب القومى.

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