بيان .. الأهلي يتقدم بمذكرة لمجلس النواب

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جدة - عمرو شويل تقدم النادي الأهلي بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي تقدم بمذكرة، اليوم الأربعاء، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور .
فى سياق مغاير ، شارك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جرى ظهر اليوم، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة التوقيت المناسب لإقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية، وأيضًا مكان إقامة المباريات المتبقية من المسابقتين، بعد التوقف طوال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب جائحة "كورونا"، كما ناقشت اللجنة في اجتماع اليوم كل السيناريوهات المطروحة لاستكمال المسابقتين، وهي رغبة أكيدة لدى «كاف» والقائمين عليه.
وتطرقت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي خلال الإجتماع أيضًا إلى نظام مسابقات دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد، والموعد المناسب لانطلاق الأدوار الأولى من البطولتين.
واستقرت اللجنة على بعض التوصيات بخصوص كل ما سبق الإشارة إليه، وسيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة اللعبة وتحافظ عليها فنيًّا وتسويقيًّا.
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