شكرا لقرائتكم فيدرر يعلن غيابه عن الملاعب حتى عام 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نجم التنس السويسري روجيه فيدرر يوم الأربعاء أنه لن يعود إلى الملاعب قبل العام المقبل، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية أخرى في الركبة.
وقال فيدرر "38 عاما" عبر وسائل التواصل الاجتماعي :قبل أسابيع قليلة، تعرضت لانتكاسة خلال مرحلة إعادة التأهيل الأولية، وكان علي الخضوع لعملية أخرى سريعة في الركبة اليمنى.
وأضاف :مثلما كنت قد فعلت قبل موسم 2017، أخطط الآن إلى الحصول على الوقت اللازم للاستعداد بنسبة 100 % من أجل اللعب بأفضل مستوياتي، سأفتقد الجماهير والبطولات بشكل كبير، لكنني أتطلع إلى رؤية الجميع مجددا في البطولات مع بداية 2021.
ولم يشارك فيدرر في أي مباراة منذ فبراير الماضي الذي شهد خضوعه للعملية الجراحية الأولى في الركبة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقف منافسات تنس المحترفين مستمر حتى نهاية يوليو المقبل على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كانت هذه تفاصيل خبر فيدرر يعلن غيابه عن الملاعب حتى عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.