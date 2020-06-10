إيفرتون يفقد والكوت بسبب عملية جراحية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن إيفرتون يوم الأربعاء أن لاعبه ثيو والكوت سيغيب عن بداية مشوار استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد الخضوع لجراحة في البطن.
وخضع اللاعب البالغ عمره "31 عاما" لجراحة مساء يوم الاثنين بعد الشعور بالمرض عقب عودة الفريق الأول إلى المران.
وقال إيفرتون في بيان: لقد بدأ الآن مرحلة التعافي تحت رعاية الجهاز الطبي للفريق، ومن المتوقع أن يعود للمران بعد أربعة أسابيع.
وسجل والكوت هدفا واحدا في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس الماضي.
وسيستأنف إيفرتون، بقيادة المدرب، كارلو أنشيلوتي، صاحب المركز 12 مشواره أمام غريمه ليفربول في مباراة قمة المدينة في غوديسون بارك في 21 يونيو الجاري.
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