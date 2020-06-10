شكرا لقرائتكم استئناف الدوري الأميركي في 8 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم يوم الأربعاء أن الموسم الكروي في البلاد سيستأنف ابتداء من الثامن من يوليو المقبل، بإقامة المسابقة بنظام الدورة المجمعة في أورلاندو والتي تمنح فرصة التأهل لبطولة دوري أبطال أميركا الشمالية.

وستقام المباريات حتى يوم 11 من أغسطس المقبل، بدون حضور جماهيري في منتجع والت ديزني العالمي في فلوريدا، حيث تتنافس الأندية الأميركية الـ26 بنظام المجموعات ثم جولات خروج المغلوب لتحديد الفريق الفائز باللقب والمتأهل للمسابقة القارية.

وأضافت الرابطة أنها ستستعين ببروتوكولات طبية بشكل واسع النطاق، وكذلك اختبارات لفيروس كورونا، والتي طورها خبراء الأمراض المعدية.

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وسيتم احتساب المباريات التي تقام في المجموعات، في الموسم الذي تم إيقاف منافساته بعد مرحلتين فقط بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال دون جاربر مفوض الدوري الأميريي: إن فرصة وجود 26 ناديا في بيئة خاضعة للرقابة تمكننا من المساعدة في حماية صحة اللاعبين والمدربين والموظفين أثناء عودتنا للعب.

وأضاف: كما ندرك أن وفاة جورج فلويد وآخرين جعلت تركيز بلادنا منصبا على قضايا الظلم العنصري وعدم المساواة والعنف تجاه أصحاب البشرة السمراء والمرأة.

وأضاف : تلتزم الرابطة وأنديتها إلى جانب ملاكها واللاعبين والعاملين بها بإنشاء برامج هادفة ومؤثرة لمعالجة هذه القضايا التي أبتلي بها مجتمعنا لفترة طويلة جدا.