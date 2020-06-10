شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسن يبرر الصورة الجماعية للاعبين: «ما الشهر العقاري والمرور فاتحين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
علق أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، على صورة نشرها عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، أثارت الجدل على مواقع التواصل، اليوم الأربعاء.
والصورة جمعت مجموعة من اللاعبين السابقين والحاليين وكذلك نجم الغناء محمد حماقي، قبل خوض إحدى المباريات الخماسية، وذلك على الرغم من حظر مثل هذه التجمعات الرياضية في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال «حسن» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الحياة في مصر لازم تعود واحدة واحدة، ودي حاجة إيجابية بدليل الشهر العقاري فاتح والمرور، واستوديوهات تصوير المسلسلات»، متسائلًا: «ليه الناس عاوزة تعطل عودة الحياة الطبيعية؟».
وأوضح: «كل واحد فينا عمل مسحة قبل الحضور، للتأكد من سلامته، ومنعنا قفشة وشيكابالا وكهربا من اللعب معانا، لأنهم لم يقوموا بعمل المسحة».
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