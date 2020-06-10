شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الليجا الإسبانية: إلغاء الدوري غير مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خافير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، بخصوص سيناريو إلغاء الدوري الإسباني، إن هذ الأمر غير مطروح على الإطلاق، ومن المستحيل حدوث في الوقت الراهن، وأن الرابطة نفسها لا تفكر في هذا السيناريو مطلقاً، ولكن إذا حدث أي جديد سيكون هناك قرارات أخرى.

وأكد «تيباس» في تصريحات خلال فاعلية قام بها مع عمدة مدريد، نقلتها شبكة ESPN، أن توقف الليجا يعني الدخول في نقاشات شديدة التعقيد بين الأندية، ولكن الأهم بالنسبة للأندية حاليًا هو التركيز على أنفسهم لإنهاء المسابقة وعدم إضاعة الوقت المتبقي من عمر البطولة.

وعن مسألة حضور الجماهير في مباريات الليجا الإسبانية، أوض رئيس الرابطة: «هذا ليس من اختصاصي، هو مسؤولية المجلس الأعلى للرياضة، بالتنسيق مع وزارة الصحة لأنهم أصحاب القرار في هذا الصدد وليس أنا لأن سلامة الجماهير هى أمر أساسي».

وينتظر أن يستأنف الدوري الإسباني، غدًا الخميس، بمباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس والتي ستقام خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري.