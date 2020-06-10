شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: أثق في قدرة الوداد على تخطي الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الأهلي السابق والمدير الفني لنادي الوداد المغربي، أن فريقه قادر على هزيمة الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق لقب البطولة التي ستقام مبارتها النهائية على أرض محايدة للمرة الأولى في تاريخ هذه المسابقة.

وبحسب موقع «le360 sports» المغربي، تحدث مدرب الوداد بلغة الواثق من إمكانيات فريقه، مشيرا إلى أن التركيبة الحالية للفريق الأحمر تضم جيلا من اللاعبين المميزين، الذين تمكنوا من الظفر بلقب البطولة الموسم قبل الماضي، وكانوا قربين من التتويج به الموسم الماضي، قبل أن «يسرق» منهم اللقب أمام الترجي التونسي، في حادثة يعرف تفاصليها الجميع.

وشدد جاريدو على أنه يطمح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن المواجهة ضد الأهلي في نصف النهائي لن تكون سهلة، موضحا أنه يعلم جيدا بإمكانيات الفرق الأربعة المتأهلة لهذا الدور، خاصة أنه سبق له أن تدريب إثنين منها الرجاء والأهلي، وسبق وأن واجه الزمالك المصري أيضا في أكثر من مناسبة.

وتابع مدرب الوداد أنه يدرك قيمة الفرق المتأهلة لنصف نهائي المسابقة المذكورة، مشددا أنه سيعمل بقوة على إعداد لاعبيه حتى يكونوا في أعلى مستويات التنافسية والندية من أجل الدفاع عن حظوظهم في التتويج باللقب القاري.

وكان مدرب الأهلي والرجاء الأسبق قد تجاوز عقبة النجم الساحلي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد توليه منصب مدرب الوداد خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، وقاده في ثلاث مباريات حقق خلالها فوزا وهزيمة قاريا، وانتصارا في الدوري المغربي أمام اتحاد طنجة.

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