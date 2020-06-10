شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو سيلفا يخطط للبقاء في أوروبا من أجل حلم المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب النجم البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في البقاء واللعب في القارة الأوروبية لمدة موسمين آخرين من أجل مطاردة حلمه بالمشاركة مرة أخرى في كأس العالم.

وينتهي عقد المدافع البرازيلي مع فريقه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ليصبح حرًا في سوق الانتقالات، في الوقت الذي تربطه فيه بعض التقارير بالعودة إلى ناديه السابق أي سي ميلان الإيطالي.

وأكدت شبكة ESPN الأمريكية أن صاحب الـ 35 عامًا يبدو في طريقه لمغادرة ملعب الأمراء والرحيل عن العاصمة الفرنسية هذا الصيف، إلا أنه ينوي البقاء داخل القارة الأوروبية واللعب على أعلى المستويات.

ويأتي قرار اللاعب من أجل رفع أسهمه للمشاركة في كأس العالم القادم المقرر إقامته في قطر عام 2022.