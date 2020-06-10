شكرا لقرائتكم فيديو جراف.. تعرف على موقف الأندية من عودة الدوري الموسم الجارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تباينت اراء وقرارات الأندية والفرق المصرية حول عودة استئناف النشاط الرياضى وعودة الدوري المحلي الممتاز للموسم الجاري، حيث وافقت 10 أندية يتصدرهم الاهلى على العودة فيما رفض وتحفظ 8 اخرين يتصدرهم الزمالك. وفى هذا الصدد نستعرض لكم موقف الأندية المصرية من قرار إلغاء مسابقة الدورى، فى الفيديو جراف التالى.. Advertisements

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