شكرا لقرائتكم عرض إماراتي ينضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم "عاشور" الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنضم عرض من أحد أندية الوسط في الدوري الأماراتي لقائمة الأندية التى ترغب في ضم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي الذى تقرر رحيله من النادي بنهاية الموسم الجاري بعدما رفض الاهلي تجديد عقده كما فشلت محاولات إقامة مباراة إعتزال للاعب بعدما ظهر في أحدى الفيديوهات يُهاجم إدارة الأهلي بدعوى تأخرها في إقامة مباراة إعتزال للاعب وهو ما نفاه مسئولو النادي.

وأعلن حسام عاشور مؤخراً تراجعه عن قرار الإعتزال مؤكداً أنه سيكمل مشواره الكروي وكشف عن تلقيه عروضاً من البرتغال والسعودية قبل أن يتلقي عرضاً ثالثاً من الدوري الأماراتي عبر أحد وكلاء اللاعبين.

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مسئولو الأهلى قرروا تفعيل الغرامات التى تم توقيعها ضد ثنائى الفريق حسام عاشور والنيجيرى جونيور أجاى من راتب شهر يونيو، الذى سيتم صرفه أواخر الشهر الجارى، بعدما قام لاعبو الفريق بصرف راتب شهر مايو منذ أيام، قبل أن يصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قراراً بتغريم حسام عاشور وجونيور أجاي.

وأعلن الأهلى مؤخراً تغريم النيجيرى جونيور أجاى بعد تسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على إذن مسبق، وعاقب سيد عبد الحفيظ أجاى بالغرامة بعد مخالفته لوائح النادى المتعارف عليها فى هذا الشأن، خاصة أن الأحمر أصدر قرارا بمنع لاعبيه من الظهور التليفزيونى والتصريح لوسائل الإعلام.

وقرر سيد عبد الحفيظ أيضاً توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.