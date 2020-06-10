شكرا لقرائتكم جوليانو: لن أنسى مباراة الباطن والسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف جوليانو دي باولا، لاعب نادي النصر، أنه لن ينسى مباراتين مع فريقه الحالي، الأولى كانت ضد الباطن في الجولة الأخيرة التي حسم فيها النصر لقب الدوري، والثانية مواجهة السوبر أمام التعاون، لافتا إلى أنهم في الفريق يعملون دوما على تحقيق الفوز والمنافسة على كافة الألقاب.

جاء ذلك خلال إجابة المحترف البرازيلي على أسئلة الجماهير في حسابه الجديد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي ذكر عبره: نسعى دوما في نادي النصر إلى الفوز بكل شيء، ونقاتل من أجل تحقيق ذلك.

وبخصوص المباراة التي لن ينساها جوليانو بقميص النصر، أجاب: الأولى أمام الباطن والتي انتهت بهدفين لهدف في ختام الدوري الموسم الماضي، والمواجهة الثانية لقاء السوبر ضد التعاون، والتي حسمنا عبرها اللقب عن طريق ركلات الترجيح "5-4".

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وأشار إلى أنه يمتلك لحظات مميزة ورائعة مع جميع الأندية التي تواجد فيها، لافتا إلى أنه يحتفظ بمودة كبيرة لجميع تلك الأندية ولا يفضل فريق على آخر.

وكشف جوليانو عن أن أجمل أهدافه بقميص النصر كان في مرمى الفيحاء بكأس الملك الموسم الماضي، وأضاف: أما أجمل هدف صنعته كان لحمدالله ضد الجندل في ذات البطولة والموسم.

ورأى أن نيمار يعد أفضل لاعب برازيلي في الوقت الحالي، ووصف بيليه بالأسطورة.