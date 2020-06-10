«لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة؟».. الأهلي يتقدم بمذكرة قوية إلى مجلس النواب ضد مرتضى منصور

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن تقدمه بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي بأن إدارة القلعة الحمراء تقدمت مذكرة لرئيس البرلمان سألت فيها بوضوح شديد: "لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟".

وتسائل مجلس إدارة الأهلي في مذكرته: "كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟".

وقال الأهلي في المذكرة إن رئيس الزمالك "لم يتوقف عن السب والتطاول بحق الأهلي ومجلس إدارته منذ عامين، ولا يزال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيبٍ أو رقيب، وأن النادي تقدم بالعديد من البلاغات أمام كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها إلى معالي المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقًا لنصوص القانون، لكن كل هذه البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته، حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم."

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وأضافت إدارة الأهلي في مذكرتها للدكتور علي عبدالعال أن "هناك إصراراً غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون، خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولًا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط."

وأكدت أن استمرار هذا الأمر "يوحي بأن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة."

وطلبت إدارة الأهلي من رئيس مجلس النواب "موافاته بالطريقة الصحيحة والمشروعة حتى يحصل النادي ومجلس إدارته على حقوقهم من رئيس الزمالك، الذي يكيل الاتهامات ويسيء إلى سمعة الأسر ويتحدث بألفاظ خارجة دون رادع قانوني."

وأكد النادي الأهلي "ثقته بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي، خاصة أن الأمور فاقت كل الحدود ونفد صبر الجميع."

وفي وقت سابق اليوم، أرسلت إدارة النادي الأهلي شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته الخارجة وتطاوله وخوضه في الأعراض، وقيامه بتوجيه الاتهامات الكاذبة لمسئولي الأهلي.