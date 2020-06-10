«فاض بنا الكيل».. تصعيد جديد من النادي الأهلي ضد مرتضى منصور

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن إرسال شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء أرسل صباح اليوم شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته الخارجة وتطاوله وخوضه في الأعراض، وقيامه بتوجيه الاتهامات الكاذبة لمسئولي الأهلي.

وأكدت إدارة الأهلي في شكواها أن النادي "فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التي تقدم بها في ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها في وجه مئات البلاغات التي تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج."

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وأضافت إدارة النادي الأهلي في شكواها أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامي وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظًا على قيم المجتمع المصري وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد."

كما تضمنت الشكوى أن "الصبر نفد لدى الأهلي ومسئوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادي الأهلي من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التي يرددها رئيس نادي الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق."

وأكدت إدارة الأهلي أن قناة النادي تناولت كل الملفات "بموضوعية دون تجريح أو تطاول أو إساءة للغير، ولم تلجأ لنفس الأسلوب الذي دأب عليه رئيس الزمالك، ولم تخرج عن مواثيق العمل الإعلامي، وهو نهج القناة منذ انطلاقها عام ٢٠٠٨."

وأكدت إدارة القلعة الحمراء أنه على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "أن يضطلع بمسئولياته لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة رئيس نادي الزمالك ووسيلته الإعلامية على هذا التطاول غير المبرر، قبل إشعال الفتنة بين الجماهير في وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل جهد وتكاتف من الجميع."