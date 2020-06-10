"المنتخب ليس صلاح فقط".. رسالة من جمعة لنجم ليفربول وللبدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث وائل جمعة أسطورة الكرة المصرية ولاعب الأهلي السابق، عن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، ودوره مع المنتخب خلال الفترة المقبلة وتحديدًا قبل بداية تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ستقام على الأراضي القطرية.

جمعة قال في تصريحات عبر لايف على "انستجرام" نشر اليوم الأربعاء :"الكرة لعبة جماعية ولهذا صلاح لا يلعب لوحده، لابد من وجود عناصر تساعد صلاح".

وتابع :"صلاح لا يستطيع أن يتحمل المنتخب بأكمله حتى لو كان أفضل لاعب في العالم".

وعن إمكانية ظهور صلاح مع المنتخب المصري حال صعود "الفراعنة" لمونديال قطر، أكد جمعة أن نجم ليفربول سيكون إضافة بالطبع حال تواجده فهو يعتبر مصنفًا من ضمن أفضل لاعبي العالم نظرًا للإمكانيات التي يمتلكها.

جمعة انتقل للحديث عن المنتخب المصري، كاشفًا :"بداية المنتخب مع حسام البدري لم تكن مشجعة بعد تحقيق التعادل في أول مباراتين بالتصفيات الأفريقية".

وحول مستوى المنتخب المصري في كأس العالم الأخير، أوضح :"المستوى كان سيء للغاية في وجود محمد صلاح الذي كان الأبرز في صفوف المنتخب".

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وأكمل :"التحدي الآن أمام اللاعبين من خلال تغيير الصورة بعد مونديال 2018 والتي شهدت اللعب بأسلوب دفاعي فقط".

وأنهى :"الجيل الحالي أمامه فرصة من خلال مونديال 2022، ومحاولة تغيير الصورة التي ظهرت في المونديال الأخير".

المنتخب المصري في كأس العالم الماضي خرج بدون أي نقاط بعد الخسارة في أول ثلاث جولات على يد أوروجواي (1-0)، ثم الخسارة العريضة من صاحب الضيافة المنتخب الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرًا الهزيمة من المنتخب السعودي بنتيجة (2-1).

وفي الفترة الأخيرة تولى حسام البدري المهام الفنية للمنتخب المصري بدلاً من المكسيكي خافيير أجيري عقب إقصاء المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي نظمتها مصر في العام الماضي، بعد الخسارة في دور الـ16 أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

البدري بدأ مشواره مع المنتخب من خلال التصفيات الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون العام المقبل من خلال التعادل أمام كينيا (1-1) بمصر، ثم التعادل مجددًا أمام جزر القمر سلبيًا.

جدير بالذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم أسفرت عن تواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة السادسة مع منتخب ليبيا والجابون وأنجولا.