جمعة: جوزيه وضعنا على طريق البطولات بعد "تشبع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه المدرب المخضرم للنادي الأهلي سابقًا، وضعه بجانب جيله السابق على مسيرة البطولات بصورة مستمرة.

جمعة قال في تصريحات من خلال "انستجرام" اليوم الأربعاء :"مانويل جوزيه لديه فضل كبير سواء كان عليّ أو على جيلي، فهو وضعنا على طريق البطولات بصورة مستمرة".

وتابع :"أي لاعب كان يشعر بالتشبع عند تحقيق أي بطولة، لكن جوزيه طوّر من فكرنا وطريقتنا".

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وأكمل :" جوزيه وضع في تفكيرنا التحدي والطموح، أسلوبه في الحياة أن كل يوم كان تحدٍ بالنسبة له".

وأنهى :"ثلاثة مدربين عاصرتهم كانوا مفيدين بالنسبة لي بداية من محمود الجوهري وحسن شحاتة في المنتخب المصري، ومانويل جوزيه في الأهلي".

ويمتلك وائل جمعة سجلاً مميزًا سواء مع الأهلي أو المنتخب المصري حيق حقق لقب دوري أبطال أفريقيا خلال ست مناسبات بجانب الفوز بلقب دوري we المصري في 8 مناسبات، أما على صعيد المنتخب توّج بلقب كأس أمم أفريقيا بواقع ثلاث مناسبات بداية من 2006 ثم 2008 وأخيرًا 2010.