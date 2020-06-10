مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا بدون "وقت إضافي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي تعديل قواعد لعب مباريات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا والمقرر لها يومي 12 و13 يونيو الجاري.
ومن المقرر أن يستضيف فريق يوفنتوس منافسه ميلان في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل (12 يونيو)، بينما يحل إنتر ميلان ضيفًا على نابولي يوم السبت (13 يونيو) في التوقيت ذاته.
وتم الاتفاق على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة إذا ما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين.
وكان نابولي قد تفوق على إنتر بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في فبراير الماضي، بينما انتهت مباراة يوفنتوس وميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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