جاهزية اللاعبين في 3 أسابيع "خيال".. طلعت يوسف يتحدث عن صعوبة استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طلعت يوسف مدرب فريق الاتحاد السكندري ورئيس جهاز كرة القدم في النادي، إنه من الصعب استكمال الموسم الحالي من بطولة دوري we المصري، لافتًا إلى أن الحديث عن تجهيز الفريق واللاعبين خلال 3 أسابيع أمر خيالي.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال طلعت يوسف: "أرى أن الأمور تسير نحو إلغاء الدوري ولعب كأس مصر مع التحصير للموسم الجديد".

وتابع: "الحديث عن تجهيز اللاعبين خلال 3 أسابيع أمر خيالي، الدوري الألماني استكمل مبارياته وتعرض اللاعبين للإصابة فماذا عن حال اللاعبين بالدوري المصري؟!".

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وواصل: "فترة الإعداد بتاعتنا الموسم الماضي استغرقت 8 أسابيع، الفترة المتاحة للإعداد تتراوح بين 6-8 أسابيع، لذلك من الممكن أن نخوض مباريات كأس مصر قبل الموسم الجديد

وعن حسم بطل الدوري، قال مدرب الاتحاد: "لدينا قصور في لوائح كرة القدم، نعم لم يكن الأمر متوقع، لكن لابد من إدراج مثل هذا الأمور في لائحة الاتحاد".

وأتم قائلا: "من الوارد أن نبدأ الموسم الجديد على نفس الوضعية، لذلك لابد من تطبيق بعض الاجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية".