كيف فشل مخطط كارتيرون لضم الكرتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل نادي الزمالك برغبة من مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، في مفاوضات مع اللاعب وليد الكرتي لاعب فريق الوداد البيضاوي، من أجل انتدابه لصفوف الفريق الأبيض بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغربية.

وعبّر الكرتي في أكثر من مناسبة عن رفضه أي عروض خليجية بجانب العرض الذي تقدم به الزمالك موضحًا أن مستقبله إما الاحتراف الأوروبي أو البقاء في صفوف الفريق البيضاوي.

صحيفة "الأخبار" المغربية، أوضحت أن كارتيرون رحّب بدخول أشرف بنشرقي أو محمد أوناجم من أجل إقناع الوداد بالتخلي عن لاعبه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مصدر مقرب من اللاعب، أكد أن الكرتي توصل لاتفاق مع سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي على استمراره حتى نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي، على أن يحدد مستقبله بعد ذلك.

وارتبط أكثر من لاعب بداخل صفوف الوداد بالانتقال لصفوف الزمالك بداية من وليد الكرتي ومحمد الناهيري والمدافع أشرف داري.

جدير بالذكر أن الوداد يُعد منافس الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث كان من المقرر أن يلتقي الفريقين في دور الأربعة من عمر المسابقة القارية قبل أن تتأجل المسابقة بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ش