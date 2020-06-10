رئيس الرابطة الانجليزي: خطر انهيار الأندية مازال قائما

اكد ريك باري رئيس رابطة كرة القدم الإنجليزية إن خطر انهيار عدد من الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا لم ينته بعد.
وقال باري إن ذلك سيتسبب في "فجوة" قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني (255 مليون دولار) لدى الأندية، وهو ما يهدد بقاءها.
وقال باري في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): لا يزال لدينا عجز
واضاف: الهدف هو ضمان بقاء جميع الأندية وسنعمل على مدار الساعة من أجلضمان ذلك.
وكانت أندية مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، اللتين تشكلان الدرجتين الثالثة والرابعة في كرة القدم الإنجليزية بعد الدوري الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية، قد صوتت بأغلبية على إلغاء ما تبقى من الموسم مع حسم المراكز، حسب معدل النقاط في كل مباراة.
وتوقفت جميع منافسات كرة القدم في بريطانيا منذ 13 مارس بسبب جائحة كورونا، وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا السماح بعودة جميع الفعاليات الرياضية لكن بدون حضور جماهير.
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