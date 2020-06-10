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رئيس الرابطة الانجليزي: خطر انهيار الأندية مازال قائما

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اكد ريك باري رئيس رابطة كرة القدم الإنجليزية إن خطر انهيار عدد من الأندية بسبب جائحة فيروس لم ينته بعد.

وقال باري إن ذلك سيتسبب في "فجوة" قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني (255 مليون دولار) لدى الأندية، وهو ما يهدد بقاءها.

وقال باري في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): لا يزال لدينا عجز

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هائل، تقديري استند بشكل أساسي على خسارة دخل المباريات، الذي لا يزال يشكل القضية الرئيسية. لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى إقامة المباريات بحضور جماهير في المستقبل القريب.

واضاف: الهدف هو ضمان بقاء جميع الأندية وسنعمل على مدار الساعة من أجل

ضمان ذلك.

وكانت أندية مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، اللتين تشكلان الدرجتين الثالثة والرابعة في كرة القدم الإنجليزية بعد الدوري الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية، قد صوتت بأغلبية على إلغاء ما تبقى من الموسم مع حسم المراكز، حسب معدل النقاط في كل مباراة.

وتوقفت جميع منافسات كرة القدم في بريطانيا منذ 13 مارس بسبب جائحة كورونا، وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا السماح بعودة جميع الفعاليات لكن بدون حضور جماهير.

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