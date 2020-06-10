لاعبات اليد يطالبن بمنتخب للسيدات

ناشدت عدد كبير من لاعبات كرة اليد المصرية، بمختلف الأندية المسؤولين برغبتهم في تكوين منتخب مصر أول للسيدات خلال الفترة القادمة.

مطالبين بأن يكون لهن عقود تضمن لهن حقوقهن وحريتهن وأن يكون لهن منتخب أول للسيدات ينافسن ويمثلن بلدهن من خلاله في كبرى المنافسات.

ومن جانبه أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أنه لا توجد ممانعة من تشكيل منتخب أول للسيدات.

وأشار ولكن لابد لحدوث ذلك توافر أسس صحيحة يتم بناء عليها منتخب أول للسيدات قادر على المنافسات وتحقيق الإنجازات.

مؤكدا أن المنتخب سيكلف الوزارة مصاريف مالية مابين معسكرات وسفر وتنقلات، فيجب أن يكون بفائدة.

كما اوضح بأنه لاتوجد قاعدة للتنافس بشكل كبير يمكن من خلالها تموين منتخب للسيدات قوي.

مشيراً أن دوري السيدات يشهد تنافس فرق قليله جداً ومتكررة ذات الفرق كل عام

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وفي نفس السياق ردت اللاعبة ريم الشاذلي على ما صرح به رئيس الاتحاد هشام نصر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتبت "يا كابتن هشام، هو الإتحاد عمل كام معسكر خارجي لمنتخبات 98 و2000؟".

وتابعت " بطولة الألعاب الأفريقية اللي 2000 طلعوها كمعسكر والبطولة الأولمبية للبحر المتوسط اللي 98 طلعوها كمعسكر كانت تحت رعاية اللجنة الأولمبية مش الاتحاد، مافتكرش أن المعسكرات الداخلية غالية للدرجة وبعدين الوزارة مكلفة أنها تصرف على المنتخبات النسائية حفاظًا على حق المساواة اللي الدستور المصري بيديه لكل المواطنين. ".

وأكملت "ماحدش من 2000 نجح؟ حضرتك عارف أن عندك حارس مرمى كانت المركز الرابع في لائحة أكثر حراس المرمى

تصدي في كأس العالم للناشئات 2018 من نفس المنتخب ده؟ وحضرتك عارف أن عندك جناح أيسر تاسع أدق جناح أيسر تصويبًا في نفس البطولة؟ هو إزاي منتخب واخد ذهبية أفريقيا لا يصلح؟ أفريقيا كلها واقعة؟ نتائج تونس بتقول عكس كده ومنتخب 2000 كسب تونس في بطولة أفريقيا".

وواصلت "ولو 2000 لا يصلحوا فين 98؟ فين 96؟ في الأجيال الأكبر؟ هي كرة اليد النسائية جيلين بس؟ هو لما يبقى عندنا فرق ومنتخبات ممتازة في سن الناشئات والشابات بعدين يضعفوا ده غلط مين وسببه أيه؟ ما اللاعبات هما نفس اللاعبات".

وأضافت "إحنا حددنا للاتحاد سبب ضعف الدوري وهو عدم وجود احترافية بسبب عدم وجود عقود تحمي حقوق اللاعبات وده بيمعنهم من حقهم في الإنتقال للنوادي التانية بس الاتحاد رافض رفض غريب أنه يفرض على النوادي عمل عقود احترافية لسبب مجهول.".

واختتمت " يا كابتن هشام إحنا حددنلك المشكلة وأوجدنا الحل، الحل اللي موجود ضمن لوائحك وقوانينك بس بيتطبق على الرجالة بس، المفروض نعمل أكتر من كدا أيه؟".