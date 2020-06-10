عبدالحميد الوسيمي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة الطائرة

أعلن عبدالحميد الوسيمي، وكيل اتحاد الكرة الطائرة السابق، ترشحه لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة. كتب الوسيمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " أخوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة الطائرة بإذن الله على مقعد الرئيس مع قائمة توافقية واعدة من أجل صالح اللعبة... والله هو الموفق".

كان أحمد عبدالدايم، المدير التنفيذي الحالي للاتحاد، أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة. الاجتماعي فيس بوك " أخوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة الطائرة بإذن الله على مقعد الرئيس مع قائمة توافقية واعدة من أجل صالح اللعبة... والله هو الموفق".كان أحمد عبدالدايم، المدير التنفيذي الحالي للاتحاد، أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة.

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