رومارينيو يفسخ تعاقده مع الاتحاد السعودي لهذا السبب

فجر القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بقيام البرازيلي رومارينيو بفسخ عقده مع الاتحاد السعودي. وأكد الأمير أن السبب هو تأخر حصول النجم البرازيلي على مستحقاته والتي بلغت 4 رواتب متأخرة لدى النادي حتى الآن. النجم البرازيلي على مستحقاته والتي بلغت 4 رواتب متأخرة لدى النادي حتى الآن. وقال الباحث القانوني أن الأزمة الحقيقية ليست في رواتب اللاعب وإنما في خطاب روما للفيفا والذي طالب فيه بالحصول على تعويض مادي وحرمان العميد من فترتي تسجيل. اللاعب وإنما في خطاب روما للفيفا والذي طالب فيه بالحصول على تعويض مادي وحرمان العميد من فترتي تسجيل. وأكد الأمير أن الحل في مثل هذه الحالات؛ دفع متأخرات اللاعب 1.2 مليون يورو ومن ثم التفاوض معه على الحل الودي.

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