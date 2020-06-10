الأهلي يحذر من فتنة بين جماهير القطبين بسبب رئيس الزمالك

أبدى مسئولو النادي الأهلي الاستياء من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين.

قال النادي في خطابه اليوم للمجلس الأعلى للإعلام، أنه اضطرت قناة النادي الأهلي من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التي يرددها

رئيس نادي الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق.تناولت قناة النادي كل الملفات بموضوعية من دون تجريح أو تطاول أو إساءة للغير، ولم تلجأ لنفس الأسلوب الذي دأب عليه رئيس الزمالك، ولم تخرج عن مواثيق العمل الإعلامي، وهو نهج القناة منذ انطلاقها عام ٢٠٠٨.وجاء في الشكوى أيضًا أنه على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يضطلع بمسئولياته لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة رئيس نادي الزمالك ووسيلته الإعلامية على هذا التطاول غير المبرر، قبل إشعال الفتنة بين الجماهير في وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل جهد وتكاتف من الجميع.