المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحذر الرياضيين من بعض أدوية البرد

قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور أسامة غنيم، بتحذير رياضي مصر من تناول بعض العقاقير والأدوية المتعلقة بنزلات البرد، في ظل معاناة العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا. ونشرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا موجهة لكل رياضي مصر جاء فيه "عزيزي الرياضي، "عزيزي الرياضي، الرياضية احذر أدوية البرد مثل كونجستال ونايت اند داي وكومتريكس". وتابع "هذه الأدوية تحتوي علي مادة سودوايفدرين المحظورة". وأوضحت المنظمة "تناول أدوية برد من شأنه إيقافك وإبعادك عن الرياضة". Advertisements وأكملت "يمكنك تناول فيتامين سي ريتارد أو سيفيتون كالسيوم فوار، او حقن فيتامين سي". أو سيفيتون كالسيوم فوار، او حقن فيتامين سي". وواصلت "تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي علي فيتامين سي للوقاية من أمراض البرد".



وتابعت "عزيزي، المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب غير محظورة، اسأل واستشير قبل الأقدام علي تناول أي مواد محظورة". واختتمت "المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو معك لحمايتك والحفاظ عليك، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رسالتها القضاء علي المنشطات في الرياضة المصرية".

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