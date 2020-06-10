وجيه عزام يباشر مهام منصبه كرئيساً للدولي للدراجات من داخل مستشفى العزل

شهدت الحالة الصحية للدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ورئيس الاتحاد الإفريقي والمصري، تحسناً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة.

ويتابع عزام من داخل مستشفى العزل، مهام منصبه والاستعداد لبطولة العالم للمضمار للشباب بالقاهرة شهر أغسطس القادم.

كان عزام قد عاني مؤخراً من الأعراض المزمنة للفيروس المستجد، قبل أن يبدأ في التعافي بشكل تدريجي.

خلال الساعات الأخيرة.ويتابع عزام من داخل مستشفى العزل، مهام منصبه والاستعداد لبطولة العالم للمضمار للشباب بالقاهرة شهر أغسطس القادم.كان عزام قد عاني مؤخراً من الأعراض المزمنة للفيروس المستجد، قبل أن يبدأ في التعافي بشكل تدريجي.

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