تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام إينتراخت فرانكفورت اليوم في كأس ألمانيا

تستعرض لكم بوابة الوفد الإلكترونية تشكيل بايرن ميونخ المتوقع في مباراة اليوم أمام إينتراخت فرانكفورت والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم . ومن المتوقع أن يدخل العملاق البافاري مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني هانز فليك بالتشكيل الأساسي للفريق، أملا في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة باير ليفركوزن في النهائي . اليوم تحت قيادة المدير الفني هانز فليك بالتشكيل الأساسي للفريق، أملا في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة باير ليفركوزن في النهائي . تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام إينتراخت فرانكفورت .. .. " في حراسة المرمى مانويل نوير ورباعي الدفاع بنيامين بافارد و جيروم بواتينج و دافيد ألابا و ألفونسو ديفيز، بينما سيتواجد في خط الوسط جوشوا كيميتش و ليون جوريتسكا و توماس مولر و سيرجي جنابري ويتوقع أن يقود الهجوم الثنائي كينجسيلي كومان و روبرت ليفاندوفسكي ". ويمكنكم مشاهد المباراة في موعدها من هنا

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