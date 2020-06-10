يستعد فريق بورتو لاستقبال ضيفه ماريتيمو في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020 على ملعب الدراجاو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.
موعد مباراة بورتو و ماريتيمو اليوم بالدوري البرتغالي ..
ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف بتوقيت السعودية، الثانية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة بورتو وماريتيمو اليوم ..
وستذاع المباراة عبر قنوات Sport TV 1 Potugal و Sky Sport Uno و Sport TV 3 Potugal و RMC Sport 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة.
وكلف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الحكم تياجو مارتينز بمهمة إدارة مباراة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة بورتو وماريتيمو اليوم في الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.