موعد مباراة بورتو وماريتيمو اليوم في الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة

يستعد فريق بورتو لاستقبال ضيفه ماريتيمو في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020 على ملعب الدراجاو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

موعد مباراة بورتو و ماريتيمو اليوم بالدوري البرتغالي ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف بتوقيت السعودية، الثانية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة بورتو وماريتيمو اليوم ..

وستذاع المباراة عبر قنوات Sport TV 1 Potugal و Sky Sport Uno و Sport TV 3 Potugal و RMC Sport 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة.

وكلف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الحكم تياجو مارتينز بمهمة إدارة مباراة اليوم.