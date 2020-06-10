فرجاني ساسي يرفض الحديث عن تجديد عقده مع الزمالك

رفض لاعب وسط الزمالك الدولي التونسي “فرجاني ساسي” التعليق على موقفه عقب انتهاء تعاقده مع ناديه الحالي.
وينتهي تعاقد نجم المنتخب التونسي “فرجاني ساسي” مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل.
وشدد ساسي في تصريحات لصحيفة “تونس الرقمية” أنه “زملكاوي” ولا يشغله حاليا سوى التركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأكد ساسي أن الزمالك مرتبط ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنه يريد إنهاء تلك المغامرة مع الفريق بتحقيق اللقب.
وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليلاقي فريق الرجاء المغربي.
وأشارت تقارير صحفية تونسية في وقت سابق إلى وجود رغبة لدى فرجاني ساسي في الرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي 2020.
وكان ساسي قد انضم إلى صفوف الزمالك قادما من النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي 2018.
وساهم نجم المنتخب التونسي مع الزمالك في الفوز ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، وبطولة كأس مصر، وبطولتي السوبر الأفريقي والمحلي.
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