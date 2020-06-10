مدرب حراس منتخب مصر السابق: لم نجامل عصام الحضري

نفى مدرب حراس منتخب مصر السابق “أحمد ناجي”، أن يكون قرار مشاركة عصام الحضري في مباراة السعودية ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا “مجاملة” له.

وأكد أحمد ناجي في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”، أن عصام الحضري كان يستحق المشاركة في مباراة السعودية، لأنه كان جاهز تماما، ونجح في تقديم مستوى طيب للغاية.

وشارك الحضري في مباراة السعودية في ثالث جولات المنتخب بدور المجموعات والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ونجح الحارس في التصدي لركلة جزاء.

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وكشف مدرب حراس الاهلي السابق عن كواليس اختيار الحضري للانضمام لقائمة المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية 2017، مشيرا إلى أنه اجتمع بالحارس قبل اعلان ضمه.

وتابع: “قمت بدعوة الحضري لتناول وجبة الغداء، وسألته هل تتعاطى منشطات؟ فرد وقال نعم أتناول منشطات لكن طبيعية عن طريق تناول أطعمة مثل اللحوم والدجاج والأسماك”.

وظهر الحضري في تشكيلة المنتخب المصري الأساسية في مبارياته ببطولة الأمم الأفريقية قبل الأخيرة بعد إصابة حارس الاهلي شريف إكرامي، وحارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي.

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