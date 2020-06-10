أزمة في الزمالك بسبب مشاركة ثنائي الفريق في مباراة “خماسي”

نشبت أزمة داخل أروقة نادي الزمالك، بسبب مشاركة ثنائي الفريق محمد عنتر ومحمود الونش، في احدى مباريات كرة القدم الخماسية. وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بها محمود الونش ومحمد عنتر بصحبة بعض لاعبي الكرة الحاليين والمعتزلين في ملعب كرة قدم خماسي. وقرر المشرف على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، استدعاء ثنائي الفريق محمد عنتر ومحمود الونش للتحقيق معهما، في واقعة مشاركتهما في مباراة كرة خماسية. Advertisements ويرفض نادي الزمالك فكرة استئناف بطولة الدوري المصري، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ويطالب بإلغائه. وشارك العديد من النجوم في المباراة سالفة الذكر مثل لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة بالجونة الحالي “حسام غالي”، والمدير الرياضي بنادي بيراميدز “هاني سعيد”، ولاعب الاهلي المعار لنادي نبي “محمد شريف” والمطرب “محمد حماقي”. وينوي المشرف على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور، توقيع غرامة مالية على ثنائي الفريق بسبب عد الالتزام بقرار وزارة الصحة وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى إحراج النادي الرافض لاستكمال بطولة الدوري. ..

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