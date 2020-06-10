رسميًا: تحديد ملعب ديربي “ميرسيسايد” بين ليفربول وإيفرتون

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، أن ديربي ميرسيسايد ضد جاره اللدود إيفرتون، سيقام على ملعب الأخير، جوديسون بارك، في قمة الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكهنت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الماضية، بإقامة الديربي على ملعب محايد.

ولكن، بحسب الموقع الرسمي لليفربول: سيخوض الفريق مباراته المقبلة على ملعب إيفرتون، جوديسون بارك دون أي حضور جماهيري. وذلك بعد قرار استئناف البريميرليج مجددًا، بعد توقف للمنافسات ظل قرابة الثلاث أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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المباراة قد تشهد تتويج ليفربول رسميا بلقب البريميرليج على ملعب غريمه اللدود بالمدينة.

إمكانية حدوث ذلك ستأتي في حالة خسارة صاحب المركز الثاني، مانشستر سيتي أمام آرسنال في المباراة المؤجلة من الجولة 28، التي ستلعب يوم 17 يونيو الجاري.

إذ يتصدر زملاء النجم محمد صلاح جدول الترتيب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ عام 1990.

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