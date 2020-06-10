العروض الأوروبية تحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي

أكد مقدم البرامج أحمد شوبير، أن فرص بقاء جناح الأهلي رمضان صبحي مع الفريق ارتفعت بشكل كبير، في ظل عدم حصوله على عرض أوروبي قوي.

وأشار حارس مرمى الاهلي السابق إلى أن وكيل أعمال رمضان صبحي “نادر شوقي” شخص “شاطر” لكنه لم ينجح حتى الآن في توفير عرض أوروبي كبير للاعب.

ويلعب رمضان صبحي في الأهلي على سبيل الإعارة، حيث تنتهي إعارته للفريق بنهاية الموسم الحالي، ويعود إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

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وأكد حارس مرمى المنتخب المصري السابق، أن رمضان صبحي يفضل البقاء في الاهلي في حالة عدم تلقيه عروضا قوية للعب في دوريات كبرى.

ويرغب الأهلي في الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي 2020، وقدم النادي عرضا ماليا كبيرا إلى هيدرسفيلد لشراء اللاعب.

وأتم شوبير تصريحاته مشيرا إلى أن رمضان صبحي تلقى عروضا ضعيفة بالدوري الإيطالي والتركي، لكنه رفضها، وينتظر وصول عرض أقوى للرحيل أو الاستمرار مع الاهلي إذا لم يتوفر ذلك.

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