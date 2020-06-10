مطالب مانشستر سيتي تعقد انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونخ

عقد مانشستر سيتي الإنجليزي، الأمور على نظيره الألماني بايرن ميونخ، في ظل سعي الأخير للتعاقد مع جناح السيتيزنز، ليروي ساني.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، تمسك إدارة السيتي بالحصول على 62 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل الجناح الدولي الألماني.

وينتهي عقد ساني مع ناديه الإنجليزي في صيف 2021، علمًا بأن آخر عرض وصل من النادي البافاري، يبلغ نحو 36 مليون جنيه إسترليني.

وصرح مدرب بايرن ميونخ، هانز فليك، الأربعاء الماضي، أن انتداب لاعبين في مركز الأجنحة سيكون على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن بايرن ميونخ حاول التعاقد مع ليروي ساني في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة بطولة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول.

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