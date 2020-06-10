رياضة | غضب بين معارين الأهلي بسبب سفر فايلر إلى سويسرا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر غضب بين معارين الأهلي بسبب سفر فايلر إلى سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت حالة من الغضب والاستياء بين خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى أندية أخرى، بعد قرار سفر السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وجاء استياء كل من صلاح محسن وناصر ماهر المعارين إلى سموحة، ومحمد شريف مهاجم إنبي، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ثنائي الجونة، بعدما تم تأجيل حسم مصيرهم عقب عودته.

وكان الخماسي يرغب في حسم مصيره قبل سفر المدرب، بسبب تلقيهم عدد من العروض سواء المحلية والخارجية، إلا أنه تم تأجيل مناقشة كل هذه الأمور.

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ومن المقرر أن يتوجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الي بلاده غداً لقضاء اجازة سريعة يطمئن خلالها على اسرته ومن ثم يعود للقاهره بعد عشرة ايام لاستئناف تدريبات الفريق تمهيداً لعودة النشاط.

وكان فايلر قد تواصل مع السفارة السويسريه بالقاهره للتنثيق وتجهيز طائره تعيده لبلده للأطمئنان على اسرته خاصه وانه لم يغادر مصر منذ انتشار جائحة كورونا.

وكان فايلر قد عقد جلسه مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على ملف كرة القدم بالقلعه الحمراء وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة واتفق خلالها معهم على السفر لسويسرا ومن ثم العودة مرة اخري وتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.