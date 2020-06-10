رياضة | موعد تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بتجديد التعاقد مع المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء باتريس كارتيرون للإستمرار مع الفريق لسنوات قادمة.

وإستطاع باتريس كارتيرون فى تقديم مردود مميز مع القلعة البيضاء خلال توليه المسؤولية الفنية، فحقق المدرب الفرنسي بطولتين. Advertisements فاز كارتيرون مع الزمالك ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 وسيلاقي نظيره الرجاء المغربي مما جعل إدارة الزمالك تتمسك بإستمراره. وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن تجديد التعاقد مع كارتيرون خلال الفترة القادمة بعد التوصل لإتفاق مع المدير الفنى الفرنسي. وأوضح رئيس الزمالك أن تجديد تعاقد كارتيرون سيكون يوم السبت المقبل.

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