رياضة | موهبة برشلونة ترفض عرض مانشستر يوناتيد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر موهبة برشلونة ترفض عرض مانشستر يوناتيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أنسو فاتي لاعب برشلونة الاسباني، مناقشة عرض للإنضمام لمانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكالونية، إن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبدأ يفكر في كسر الشرط الجزائي في عقد فاتي، والذي تبلغ قيمته 170 مليون يورو، و يدرس برشلونة تجديد عقد اللاعب، من أجل رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر، أرسلت الوكيل البرتغالي الشهير، خورخي مينديز، لمعرفة مدى استعداد اللاعب الإسباني للانتقال إلى أولد ترافورد.

لكن الرد لم يكن كما تمنى مانشستر يونايتد، حيث أبدى فاتي رغبته في البقاء ببرشلونة حاليا.