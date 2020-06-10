رياضة | نيوكاسل يبدأ مفاوضات ضم كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يبدأ مفاوضات ضم كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع البرازيلي "فيليبي كوتينيو" صانع ألعاب نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب موقع 90min البريطاني، فإن مسئولي نادي نيوكاسل بصدد البدء في التفاوض مع ممثلي كوتينو، لإقناعه بالإنتقال للطرف الإنجليزي.

وأضاف الموقع، أن كوتينيو يمتلك عدة عروض إنجليزية، من أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وتوتنهام، بين الإعارة والبيع.

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وسيعود كوتينيو لبرشلونة بشكل رسمي مع نهاية إعارته لنادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك يوم 30 يونيو المقبل.

ولم يرغب النادي البافاري في تفعيل بند شراء اللاعب بنهاية الإعارة، والبالغ 120 مليون يورو، على الرغم من تقديمه مستوى مرض مع النادي البافاري.

ويرغب برشلونة في الحصول على أعلي عائد من بيع اللاعب، لتمويل الصفقات الجديدة للنادي، وعلى رأسها لاوتارو مارتينيز ونيمار.